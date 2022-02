Giovane mamma si sveglia dal coma e può tornare a sperare: la tragica vicenda di Angela (Di martedì 15 febbraio 2022) La 28enne Angela Iannotta si è svegliata dal coma, ma è ancora in gravi condizioni. Si era sottoposta a due interventi abbastanza semplici di bypass gastrico. Aperto un fascicolo d’inchiesta per caso di malasanità verso il chirurgo che ha operato la donna. Angela Iannotta, mamma di 28 anni di Santa Maria Capua Vetere, può tornare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 15 febbraio 2022) La 28enneIannotta si èta dal, ma è ancora in gravi condizioni. Si era sottoposta a due interventi abbastanza semplici di bypass gastrico. Aperto un fascicolo d’inchiesta per caso di malasanità verso il chirurgo che ha operato la donna.Iannotta,di 28 anni di Santa Maria Capua Vetere, puòL'articolo NewNotizie.it.

