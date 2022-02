GFVip | Alex Belli vuole riconquistare Delia | “Senza te non riuscivo a dormire”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nel post-puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5,ha dato adito ad un chiarimento con la compagnaDuran. L’ex gieffino ha spiegato di essere tornato nella casa più spiata d’Italia per recuperare la sua storia d’amore. Il rimprovero Al termine della diretta,ha rimproverato la compagna per l’atteggiamento avuto in queste settimane. L’attore ha sostenuto che non è stato bello vedere il flirt trae Barù solo per fare una ripicca a Jessica Selassié.ha tirato in ballo anche Antonio Medugno: quest’ultimo, però, ha ricevuto i complimenti diin quanto non ha ceduto alle avance della modella sudamericana. Secondo l’ex gieffino,ha agito in quel modo per seguire i consigli di ...