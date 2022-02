GF Vip | Alex Belli rientra in Casa | sorprese e ospiti per San Valentino

(Di martedì 15 febbraio 2022) Una puntata all’insegna dell’amore, quella del GF Vip andata in onda il giorno di San. Eppure, prima di passare alla sfera romantica, Alfonso Signorini ha voluto aprire le danze con un confronto un po’ insolito, quello tra Jessica Selassiè e Delia Duran. La principessa etiope, infatti, sembrerebbe non aver digerito il comportamento nella nuova … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GenoveseGiusy : Gf Vip 6, quarantunesima puntata: Gianluca Costantino eliminato, Alex Belli rientra nella Casa. I candidati alla fi… - infoitcultura : Gf Vip 6, Gianluca Costantini eliminato, Alex Belli rientra nella Casa - IsaeChia : #GfVip 6, quarantunesima puntata: Gianluca Costantino eliminato, Alex Belli rientra nella Casa. I candidati alla fi… - infoitcultura : GF VIP, Alex Belli si inginocchia a Soleil, Delia impazzisce: ‘Non la toccare’. Cosa è successo stanotte - LaStampa : Grande Fratello Vip, Alex Belli rientra in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Jessica Selassié contro Delia Duran Non corre buon sangue contro Jessica Selassié e Delia Duran al GF6 e nelle ultime ore la sorella di Lulù si è sfogata contro l'ex moglie diBelli, ...Soleil Sorge è tornata a scagliarsi contro Delia Duran nella casa del Grande Fratellodopo l'ingresso diBelli. L'ingresso diBelli nella casa del GFha fatto tornare il rapporto tra Delia Duran a Soleil Sorge a come era due mesi fa e l'influencer nelle ultime ore è ...Inoltre Soleil e Jessica si sono chieste se tutto ciò che hanno vissuto nei mesi trascorsi nella casa del GF Vip 6 non sia stato proprio il frutto dei progetti di Alex Belli. La fashion blogger ...A dare il benvenuto a Alex Belli nella casa tocca a Soleil Sorge ovviamente. «Non c'è show, mi dispiace che Delia abbia perso copletamente la direzione perchè non è quello che volevamo. Lei sta ...