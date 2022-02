GF Vip: Alex Belli Fa Ritorno Nella Casa! (Di martedì 15 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6, 41^ puntata: Alex Belli ha finalmente terminato il suo periodo di quarantena. Così in questo nuovo appuntamento in diretta con il reality show di Canale 5, Alfonso Signorini lo ha fatto rientrare Nella casa. Lui non sarà più un concorrente ma avrà modo di prendere una decisione definitiva vivendo accanto a sua moglie Delia Duran e alla sua amica artistica Soleil Sorge. Gli altri concorrenti già se lo aspettavano… Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip e come hanno reagito Delia e Soleil al Ritorno di Alex. Grande Fratello Vip 6, 41^ puntata: Alex Belli vivrà di nuovo Nella casa, ad accoglierlo è Soleil Sorge! In questa 41^ puntata del Grande Fratello Vip 6, Alex ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 15 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6, 41^ puntata:ha finalmente terminato il suo periodo di quarantena. Così in questo nuovo appuntamento in diretta con il reality show di Canale 5, Alfonso Signorini lo ha fatto rientrarecasa. Lui non sarà più un concorrente ma avrà modo di prendere una decisione definitiva vivendo accanto a sua moglie Delia Duran e alla sua amica artistica Soleil Sorge. Gli altri concorrenti già se lo aspettavano… Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip e come hanno reagito Delia e Soleil aldi. Grande Fratello Vip 6, 41^ puntata:vivrà di nuovocasa, ad accoglierlo è Soleil Sorge! In questa 41^ puntata del Grande Fratello Vip 6,...

Advertising

telodogratis : GF Vip, Alex rientra in Casa e Delia non la prende bene (a differenza di Soleil) - zazoomblog : Grande Fratello Vip confronto tra Delia e Alex nella notte: Sono qua per te - #Grande #Fratello #confronto #Delia - GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, Alex Belli rivela: 'ecco perché io e Alfonso abbiamo discusso' #gfvip #AlexBelli - infoitcultura : Grande Fratello Vip, confronto tra Delia e Alex nella notte: ''Sono qua per te'' - LadyNews_ : #GFVip 6: #AlexBelli spiega a #DeliaDuran i motivi della lite in tv con #AlfonsoSignorini -