Falco, anzi no. La Bce ondeggia e i mercati si innervosiscono (Di martedì 15 febbraio 2022) Alla fine è solo questione di buona comunicazione. Perché se c’è qualcosa che mercati e investitori non sopportano è proprio l’ambiguità di fondo nei messaggi che si danno alla comunità finanziaria. E così sembra essere stato nel caso della Banca centrale europea e della sua presidente Christine Lagarde. Stretta ormai da settimane tra l’accelerazione della Fed verso il disimpegno dalla politica monetaria ultra-accomodante e un’inflazione a livello europeo che sta facendo i suoi primi, veri, danni. Francoforte ha più volte predicato, anche pochi giorni fa, calma e zen, riaffermando il principio che sì, l’inflazione al 5,1% (dato di gennaio) non piace a nessuno ma che la fiammata è destinata a spegnersi, al più tardi nella seconda metà del 2022. Poi però ai piani alti dell’Eurotower ha cominciato a prendere piede la consapevolezza che il rialzo dei ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022) Alla fine è solo questione di buona comunicazione. Perché se c’è qualcosa chee investitori non sopportano è proprio l’ambiguità di fondo nei messaggi che si danno alla comunità finaria. E così sembra essere stato nel caso della Banca centrale europea e della sua presidente Christine Lagarde. Stretta ormai da settimane tra l’accelerazione della Fed verso il disimpegno dalla politica monetaria ultra-accomodante e un’inflazione a livello europeo che sta facendo i suoi primi, veri, danni. Francoforte ha più volte predicato, anche pochi giorni fa, calma e zen, riaffermando il principio che sì, l’inflazione al 5,1% (dato di gennaio) non piace a nessuno ma che la fiammata è destinata a spegnersi, al più tardi nella seconda metà del 2022. Poi però ai piani alti dell’Eurotower ha cominciato a prendere piede la consapevolezza che il rialzo dei ...

Advertising

comedian72 : RT @comicus_it: La Marvel rilancia i Thunderbolts, questa volta come gruppo di eroi guidati da Occhio di Falco. Anzi, come unico team di er… - comicus_it : La Marvel rilancia i Thunderbolts, questa volta come gruppo di eroi guidati da Occhio di Falco. Anzi, come unico te… -