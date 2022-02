F1, Helmut Marko: “La FIA ha bisogno di ingrandire il suo gruppo di lavoro” (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ andato in scena ieri un incontro nella sede della FIA per discutere l’operato di Michael Masi nell’ultimo GP del Mondiale 2021 di F1, ad Abu Dhabi. L’oggetto ha riguarda l’adozione del regolamento del Direttore di Gara Michael Masi, la cui posizione potrebbe essere traballante per le incertezze palesate in una fase delicata come quella della corsa di Yas Marina. La riunione è servita anche per rivedere le regole nella loro totalità. E’ evidente, infatti, che delle criticità vi siano se si pensa all’esistenza di alcuni articoli discrezionali che possono entrare in contrasto con altri. Di questo parere è anche il consulente della Red Bull, Helmut Marko, che si aspetta una revisione normativa importante al fine di avere maggior chiarezza. In secondo luogo, Marko ha sostenuto in una conversazione con la Kleine Zeitung Press la necessità ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ andato in scena ieri un incontro nella sede della FIA per discutere l’operato di Michael Masi nell’ultimo GP del Mondiale 2021 di F1, ad Abu Dhabi. L’oggetto ha riguarda l’adozione del regolamento del Direttore di Gara Michael Masi, la cui posizione potrebbe essere traballante per le incertezze palesate in una fase delicata come quella della corsa di Yas Marina. La riunione è servita anche per rivedere le regole nella loro totalità. E’ evidente, infatti, che delle criticità vi siano se si pensa all’esistenza di alcuni articoli discrezionali che possono entrare in contrasto con altri. Di questo parere è anche il consulente della Red Bull,, che si aspetta una revisione normativa importante al fine di avere maggior chiarezza. In secondo luogo,ha sostenuto in una conversazione con la Kleine Zeitung Press la necessità ...

