De Poppe ritiene che il supporto di 41k$ di Bitcoin sia fondamentale

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 15 febbraio 2022) L'analista dei mercati cripto Michael van deha identificato uncruciale di 41.000$ perHa teorizzato che sesuperasse i 46.000$ sarebbe un fattore scatenante per le altcoin per iniziare a funzionare meglio Van desi aspetta un'azione laterale estesa per Ethereum a meno che esso non superi i 3.100$ Lo stratega Michael van deha esaminato come la comunità cripto dovrebbe aspettarsi che il mercato si trasformi nei prossimi giorni.Parlando della criptovaluta principale, Van deha osservato in una recente sessione su YouTube che la moneta sta ballando attorno ad un livello dicruciale, che secondo lui probabilmente determinerà la direzione che...