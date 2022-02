Conferenza stampa Calhanoglu: «Col Liverpool bisognerà far gol. Il nuovo ruolo mi piace» (Di martedì 15 febbraio 2022) Il centrocampista dell’Inter Calhanoglu ha parlato alla vigilia della partita contro il Liverpool Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Liverpool. ERRORE DA NON FARE – «Con il Real abbiamo sempre fatto bene, sia in casa che fuori. Ci è sempre mancato qualcosa però, in fase realizzata soprattutto. Domani sarà uguale e dobbiamo fare gol se creiamo e dobbiamo chiudere la partita». STAGIONE – «Il mio segreto è il cuore e la mentalità. Il club ha tanta mentalità, ha vinto lo Scudetto. Poi il Mister gioco in un altro ruolo rispetto al Milan, un ruolo in cui mi piace stare perché tocco di più la palla. Il resto poi dipende da me». LEGGI LA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il centrocampista dell’Interha parlato alla vigilia della partita contro ilHakan, centrocampista dell’Inter, ha parlato inalla vigilia della partita contro il. ERRORE DA NON FARE – «Con il Real abbiamo sempre fatto bene, sia in casa che fuori. Ci è sempre mancato qualcosa però, in fase realizzata soprattutto. Domani sarà uguale e dobbiamo fare gol se creiamo e dobbiamo chiudere la partita». STAGIONE – «Il mio segreto è il cuore e la mentalità. Il club ha tanta mentalità, ha vinto lo Scudetto. Poi il Mister gioco in un altrorispetto al Milan, unin cui mistare perché tocco di più la palla. Il resto poi dipende da me». LEGGI LA ...

