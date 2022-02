Collovati contro Marino | «E’ stato arrogante | chieda scusa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex difensoreentra in tackle su Umbertodopo le polemiche scatenate dal dirigente dell’Atalanta al termine della sfidala Juve. Queste le sue parole: «Trovo assolutamente ingiustificate le dichiarazioni fuori luogo, un po’ arroganti e anche presuntuose, del direttore generale dell’Atalanta. Mi stupisco di lui e mi stupisco che una società molto seria come l’Atalanta prenda questo tipo di posizione. Le immagini sono evidenti, sono chiare: c’è poco da dire. Bisognerebbe mandare, perché a volte il servizio pubblico serve anche a questo, le immagini a Umbertoper fargli capire che le sue lamentele sono non solo ingiustificate ma hanno assunto toni di arroganza anche nei moviolisti di Dazn, dovrebbe chiedereper come si è ...