Cognome materno ai figli, parte la discussione al Senato: «Da 40 anni le donne chiedono che non venga cancellato» (Di martedì 15 febbraio 2022) parte oggi, 15 febbraio, in Commissione giustizia al Senato la discussione sull’attribuzione diretta ai figli del Cognome della madre: l’appuntamento è per le 14.30 in 2a Commissione, dove comincerà l’esame delle proposte di legge sull’attribuzione diretta ai figli del Cognome della mamma. L’Unione donne in Italia, si dice soddisfatta. «Nel tempo in cui la dignità si fa tema politico, il Cognome della madre taciuto, prima di essere un’ingiustizia, appare per quello che è: uno scandalo», dice l’Udi. Ora «è tempo di verità, che i figli portino i segni di coloro che li hanno generati e che il loro nome sia una storia e non un attestato di proprietà. Vogliamo che questo sia alla nascita senza necessità di accordi e ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022)oggi, 15 febbraio, in Commissione giustizia allasull’attribuzione diretta aideldella madre: l’appuntamento è per le 14.30 in 2a Commissione, dove comincerà l’esame delle proposte di legge sull’attribuzione diretta aideldella mamma. L’Unionein Italia, si dice soddisfatta. «Nel tempo in cui la dignità si fa tema politico, ildella madre taciuto, prima di essere un’ingiustizia, appare per quello che è: uno scandalo», dice l’Udi. Ora «è tempo di verità, che iportino i segni di coloro che li hanno generati e che il loro nome sia una storia e non un attestato di proprietà. Vogliamo che questo sia alla nascita senza necessità di accordi e ...

Advertising

si_vabbe : @Agenzia_Ansa In Spagna il primo cognome è quello del padre e il secondo quello della madre,non ho però capito se c… - udcandrano : RT @paolabinetti: Il mio commento per @repubblica - “Riforma doppio cognome è atto di civiltà che consentirà di valorizzare il ruolo mater… - paolabinetti : Il mio commento per @repubblica - “Riforma doppio cognome è atto di civiltà che consentirà di valorizzare il ruolo… - whydowefaII : ma che cognome materno è se pure quello della madre proviene da un uomo? letteralmente cose senza senso quando dovr… - GiustiziaI : Attribuzione al figlio del (solo) cognome materno (nota a App. Potenza, sez. civ., ord. 12 novembre 2021) -