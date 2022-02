C’è una cosa che ha deluso Fabian: la situazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Il futuro di Fabian Ruiz è una pagina tutta da scrivere, e le ultime notizie non escludono una possibile partenza del centrocampista spagnolo. La trattativa per il rinnovo di contratto stenta a decollare, e due sono i club maggiormente indiziati e graditi dall’ex Betis: il Barcellona e il Real Madrid. Un ritorno in Spagna, possibile, anche per cercare di riprendersi le redini della Nazionale spagnola. Fabian nelle ultime uscite è stato infatti lasciato a casa dal Commissario Tecnico Luis Enrique. FOTO IMAGOComplice l’esplosione nella Roja di Gavi e Pedri, l’ex tecnico della Roma – forte di qualche lamentela a lui arrivata – ha deciso di non puntare più sul centrocampista e anche Nico Gonzalez, scrive La Gazzetta dello Sport, è pronto al grande salto. A questo punto, la vetrina della doppia sfida contro il Barcellona, con i relativi sviluppi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Il futuro diRuiz è una pagina tutta da scrivere, e le ultime notizie non escludono una possibile partenza del centrocampista spagnolo. La trattativa per il rinnovo di contratto stenta a decollare, e due sono i club maggiormente indiziati e graditi dall’ex Betis: il Barcellona e il Real Madrid. Un ritorno in Spagna, possibile, anche per cercare di riprendersi le redini della Nazionale spagnola.nelle ultime uscite è stato infatti lasciato a casa dal Commissario Tecnico Luis Enrique. FOTO IMAGOComplice l’esplosione nella Roja di Gavi e Pedri, l’ex tecnico della Roma – forte di qualche lamentela a lui arrivata – ha deciso di non puntare più sul centrocampista e anche Nico Gonzalez, scrive La Gazzetta dello Sport, è pronto al grande salto. A questo punto, la vetrina della doppia sfida contro il Barcellona, con i relativi sviluppi ...

Advertising

marattin : “Se ora finiamo la legislatura con Draghi a Chigi non è stato per una congiunzione astrale favorevole ma perché c’è… - ClaMarchisio8 : La #Juve è cambiata da inizio anno. Ha speso soldi (vero!) ma c'è stata anche una crescita. Lo dimostra la classifi… - Eurosport_IT : In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avre… - sborra_boy : RT @__barbarella__: @AleGuerani Grande imprenditore che lancia 50 satelliti sapendo che c'è una tempesta solare, facendone precipitare 40.… - Luke_Prade_98 : RT @Eurosport_IT: In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avremmo ma… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Paolo Conte: «Nella bara di mamma c’è il testo di Azzurro» Corriere della Sera