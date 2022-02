Canada | affonda peschereccio spagnolo | si temono molti morti A bordo erano in 22

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) IlVilla de Pitanxo è naufragato al largo dell’isola di Terranova, in; si teme che varie persone siano morte. Lo hanno reso noto le autorità spagnole. Tre marinai sono stati trovati in vita, secondo la portavoce del governo, Isabel Rodríguez, spiegando che per il momento non può fornire altri dati. A, informano media iberici, c’22 persone. Sono in corso ricerche per trovare eventuali altri superstiti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.