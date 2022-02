Calciomercato Manchester United, Ronaldo scontento: riflessioni sul futuro in corso (Di martedì 15 febbraio 2022) Cristiano Ronaldo riflette sul suo futuro con il Manchester United, visto il rendimento negativo delle ultime gare. Dialoghi in questi giorni con l'agente, Jorge Mendes Leggi su mediagol (Di martedì 15 febbraio 2022) Cristianoriflette sul suocon il, visto il rendimento negativo delle ultime gare. Dialoghi in questi giorni con l'agente, Jorge Mendes

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Manchester Calciomercato Juventus, c'è il via libera - Affondo da 40 milioni L'ex Lione e Manchester United dirà addio al Barcellona nel prossimo calciomercato estivo, a conferma di ciò la notizia di 'ElNacional.cat'. Il sito catalano parla di via libera da parte del club al ...

Manchester United: individuato l'erede di Cavani Commenta per primo Edinson Cavani lascerà il Manchester United a giugno , per sostituirlo i Red Devils pensano a Darwin Nunez, 22enne attaccante del Benfica .

Manchester United, Ince e il 'consiglio' di mercato Calciomercato.com Calciomercato Manchester United, Ronaldo scontento: riflessioni sul futuro in corso Cristiano Ronaldo non è soddisfatto dell'esperienza in Premier League con il Manchester United. Sono otto complessivamente le reti del portoghese in 20 presenze con i Red Devils in campionato, ma la ...

Calciomercato Juventus, c’è il via libera | Affondo da 40 milioni L’ex Lione e Manchester United dirà addio al Barcellona nel prossimo calciomercato estivo, a conferma di ciò la notizia di ‘ElNacional.cat’. Il sito catalano parla di via libera da parte del club al ...

