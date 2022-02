Calcio | Champions Calhanoglu ' Sfruttare occasioni | obiettivo vincere'

Advertising

Gazzetta_it : Inter-Liverpool, la vigilia inglese: 'Inter non all'altezza, Dzeko non è un campione' - SkySport : ???? 'Ci sarai col Liverpool? Si, speriamo dai!' ? Alessandro Bastoni rassicura i tifosi ? Dopo l'infortunio alla cav… - Gazzetta_it : I 'nemici' Florentino Perez e Al Khelaifi a pranzo insieme. Nel menù Mbappé e Superlega? #PsgReal - AndreaLoco : RT @Direttaofficial: Stasera torna la #ChampionsLeague?? con i primi ottavi di finale. Tutti da seguire con le nostre audiocronache ?? Le an… - andreastoolbox : Inter Liverpool, Inzaghi: 'Reds favoriti, ma non partiamo battuti' | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions

Il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu si dice pronto alla sfida di domani per l'andata degli ottavi di finale diLeague contro il Liverpool e, in conferenza stampa dimostra sicurezza: Gli ex compagni del Milan tiferanno per un passaggio del turno o per il Liverpool?Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell' Inter , Simone Inzaghi , mostra sicurezza in vista dell'andata degli ottavi di finale diLeague , che vedranno i nerazzurri vedersela con la corazzata Liverpool . In merito alle qualità delle squadre inglesi , Inzaghi spiega: Inter più tattica del Liverpool? Fiducia per il ...La Champions è un sogno, ma bisogna dimostrare il proprio valore partita dopo partita. Se giochiamo il nostro calcio, faremo bene. Spero che domani vinceremo, per noi queste sono gare importanti anche ...Nel girone è lo Spartak Mosca che è arrivato primo o il Napoli arrivato secondo? Forse gli azzurri potevano fare meglio. Meglio comunque questo Barcellona che quello del 2020 che il Napoli trovò agli ...