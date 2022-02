Borsa: Europa accelera, schiarite su Ucraina, Milano +1,7% (Di martedì 15 febbraio 2022) Le schiarite sul fronte Ucraino, con il rientro di alcune truppe russe alle basi e l'incontro tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente russo Vladimir Putin spingono al rialzo le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Lesul fronte Ucraino, con il rientro di alcune truppe russe alle basi e l'incontro tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente russo Vladimir Putin spingono al rialzo le ...

