**Balneari: p. Chigi, in gara da 2024, tutela piccole aziende e freno a caro-spiagge** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Lidi in gara dal 2024. Il Cdm ha dato il via libera all'unanimità oggi a un provvedimento sulle concessioni che, si spiega da palazzo Chigi, "si compone di due parti". Ovvero "un emendamento al ddl sulla concorrenza già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all'approvazione definitiva, che prevedono che le concessioni attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Dai 1 gennaio 2024 le concessione saranno assegnate tramite gara. Le concessioni assegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza". E poi "un disegno di legge che prevede una delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Lidi indal. Il Cdm ha dato il via libera all'unanimità oggi a un provvedimento sulle concessioni che, si spiega da palazzo, "si compone di due parti". Ovvero "un emendamento al ddl sulla concorrenza già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all'approvazione definitiva, che prevedono che le concessioni attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Dai 1 gennaiole concessione saranno assegnate tramite. Le concessioni assegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza". E poi "un disegno di legge che prevede una delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle ...

