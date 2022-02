Amadeus ha una malattia incurabile: ecco di che si tratta (Di martedì 15 febbraio 2022) Amadeus, il celebre conduttore amato ed apprezzato dal pubblico, ha un piccolo segreto: vi siete mai chiesti perché indossa sempre gli stessi colori? ecco svelata la sua malattia Il noto presentatore, Amadeus, che proprio in queste settimane ha stravolto il pubblico con il grande successo riportato al “Festival di Sanremo”, come direttore artistico torna a far parlare di sé. Stavolta, finisce nel mirino del gossip per un dettaglio che all’occhio attento dei fan non è passato inosservato. AmadeusInfatti, quante volte vi siete chiesti perché Amadeus indossa sempre gli stessi colori? Il conduttore Rai sembra adorare tutte le tonalità del blu, anche le più particolari ma effettivamente molte poche volte lo abbiamo visto indosso con altri colori. Dopo tanti quesiti, è lo ... Leggi su topicnews (Di martedì 15 febbraio 2022), il celebre conduttore amato ed apprezzato dal pubblico, ha un piccolo segreto: vi siete mai chiesti perché indossa sempre gli stessi colori?svelata la suaIl noto presentatore,, che proprio in queste settimane ha stravolto il pubblico con il grande successo riportato al “Festival di Sanremo”, come direttore artistico torna a far parlare di sé. Stavolta, finisce nel mirino del gossip per un dettaglio che all’occhio attento dei fan non è passato inosservato.Infatti, quante volte vi siete chiesti perchéindossa sempre gli stessi colori? Il conduttore Rai sembra adorare tutte le tonalità del blu, anche le più particolari ma effettivamente molte poche volte lo abbiamo visto indosso con altri colori. Dopo tanti quesiti, è lo ...

Advertising

DilettaLibardi : RT @Masse78: Continuo a dire che Achille Lauro è la riprova che non si può giudicare una persona dall’apparenza. Sempre gentile, educato, a… - CarloF0554ti : @CharlesLydgate All'una di notte?!? La gente giovedì mattina deve andare a lavorare. Chi si credono di essere, Amadeus? - IsMadeInItaly_T : @pfizer @Fiorello, anche Pfizer ammette che ci sono delle reazioni avverse Hai fatto proprio una figura di....… - MRGernini : @fraversion La musica è tornata al centro del festival ovviamente grazie ad Amadeus ma siamo come in un dopoguerra,… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Comunque è vero, ha vinto ancora una volta Amadeus.. una settimana dopo #sanremo2022 le canzoni sono ovunque in radio… -