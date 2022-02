Albertini: “Tifosi, non fischiate Kessié: è dannoso per il Milan” (Di martedì 15 febbraio 2022) Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Franck Kessié, fischiato domenica scorsa a 'San Siro' per motivi contrattuali Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Demetrio, ex centrocampista del, ha parlato di Franck, fischiato domenica scorsa a 'San Siro' per motivi contrattuali

Advertising

zazoomblog : Albertini: “Tifosi non fischiate Kessié: è dannoso per il Milan” - #Albertini: #“Tifosi #fischiate - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@DemetrioAlbe a @Gazzetta_it: “Tifosi, non fischiate #Kessie: è dannoso per il @acmilan' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - PianetaMilan : .@DemetrioAlbe a @Gazzetta_it: “Tifosi, non fischiate #Kessie: è dannoso per il @acmilan' - #ACMilan #Milan… - Milannews24_com : Albertini su Kessie: «Tifosi, non fischiatelo. Vi spiego perché non conviene» - MilanLiveIT : ???#Milan - #Albertini invita i tifosi a non fischiare #Kessie! Voi cosa ne pensate? -