AEW: Ci sono problemi col budget aziendale? (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante l'ultima trasmissione di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha riportato alcuni dettagli sul budget e i salari della All Elite Wrestling. Meltzer ha anche detto che due Superstar avrebbero recentemente richiesto un'offerta contrattuale dall'alto valore monetario, che l'azienda non avrebbe potuto soddisfare per mancanza di budget. Meltzer ha spiegato che la AEW paga salari molto alti per rimanere in competizione con la WWE e portare tra le sue fila nomi del calibro di Adam Cole e Bryan Danielson. Quest'ultimo in particolare, secondo Meltzer, "non lavora da nessuna parte per meno di alcuni milioni all'anno". Il budget della compagnia Meltzer ha anche affermato che la AEW starebbe cercando di trarre più profitto dal prossimo contratto televisivo: "Vi posso dire con certezza che la AEW ha un budget

