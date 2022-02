Adolfo Urso | «Sulla crisi ucraina l' Italia svolga un ruolo attivo»

Leggi su panorama

(Di martedì 15 febbraio 2022) Lunedì scorso, la fondazione Farefuturo ha presentato il suo nuovo corso formativo “Le sfide per la democrazia post-pandemica”. Panorama ha quindi deciso di intervistare il suo presidente,, che – oltre a presiedere il Copasir – è senatore di Fratelli d’. Con lui abbiamo parlato delle attività della fondazione, per dare inoltre uno sguardo alla. Presidente, lunedì la fondazione Farefuturo ha presentato il suo nuovo corso formativo “Le sfide per la democrazia post-pandemica”. Perché la scelta di questo tema e perché la necessità di questo corso? La pandemia ha rappresentato un punto di svolta, un’accelerazione della storia sia per quanto riguarda l’interdipendenza dei problemi sia per quanto riguarda la gestione diretta del fenomeno, che ha messo in ...