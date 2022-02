VIDEO Sofia Goggia convince nella prova di discesa | 4° tempo | grande velocità e sorrisino all’arrivo Domani la gara

(Di lunedì 14 febbraio 2022)ha fornito ottime impressioni nel corso della secondacronometrata dellalibera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra sembra essere decisamente in forma e pare avere recuperato dalla dolorosa caduta rimediata a Cortina d’Ampezzo: il percorso di riabilitazione e il tanto lavoro effettuato nelle ultime settimane hanno dato i loro frutti, la bergamasca è risultata pimpante sugli sci e decisamente convintasua azione sulla pista di Yanqing. Il miglioramento è netto rispetto al primo test effettuato due giorni fa. Sensazioni decisamente positive in vista dellain programma(martedì 15 gennaio, ore 04.00 italiane).ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e ...

La sciatrice Sofia Goggia scherza in attesa della gara che potrebbe consacrarla. In una diretta sul suo profilo Instagram, l'atleta azzurra mostra i divisori in plexiglass che nella mensa del villaggio olimpico ...Sofia Goggia si lancia con grande ottimismo verso la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo i tanti dubbi e le paure delle ultime settimane, figlie dell'infortunio di Cortina d ...