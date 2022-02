Var in fuorigioco, il calcio italiano ha voglia di restaurazione: la soluzione non è depotenziare la tecnologia ma averne di più (Di lunedì 14 febbraio 2022) In Italia siamo capaci anche di trasformare la matematica in un’opinione. Di dire che due più due non fa quattro, che un giocatore in fuorigioco non è fuorigioco. È successo in questo weekend di Serie A, durante Torino-Venezia (e poi anche in Sassuolo-Roma): due gol annullati giustamente dall’arbitro dopo il controllo al Var, Belotti (e Abraham) segnano in posizione regolare, ma Pobega (e Mancini) sono oltre la linea e partecipano all’azione. Episodi tecnicamente oggettivi eppure contestati da tutti, giocatori, allenatori, commentatori disparati. È vero che si tratta di una questione di interpretazione, perché l’offside non riguarda l’autore della rete ma un suo compagno di squadra, ma in fondo cosa c’è da interpretare: in entrambi i casi il calciatore incide, dunque va punito. Eppure fiumi di polemiche sul tempo impiegato, il recupero eccessivo, lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) In Italia siamo capaci anche di trasformare la matematica in un’opinione. Di dire che due più due non fa quattro, che un giocatore innon è. È successo in questo weekend di Serie A, durante Torino-Venezia (e poi anche in Sassuolo-Roma): due gol annullati giustamente dall’arbitro dopo il controllo al Var, Belotti (e Abraham) segnano in posizione regolare, ma Pobega (e Mancini) sono oltre la linea e partecipano all’azione. Episodi tecnicamente oggettivi eppure contestati da tutti, giocatori, allenatori, commentatori disparati. È vero che si tratta di una questione di interpretazione, perché l’offside non riguarda l’autore della rete ma un suo compagno di squadra, ma in fondo cosa c’è da interpretare: in entrambi i casi il calciatore incide, dunque va punito. Eppure fiumi di polemiche sul tempo impiegato, il recupero eccessivo, lo ...

