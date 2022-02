Un posto che conosci già. Trent’anni senza Luigi Ghirri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le fotografie di Luigi Ghirri hanno dato forma a quel luogo che era mio, anche tuo, e che ora potevamo guardare con piacere” scrive Marco Belpoliti nel suo Pianura, libro-itinerario padano dove il fotografo reggiano compare e torna di continuo ad affacciarsi fra le pagine e la nebbia. O dovremmo dire compare e scompare, perché è questa una delle costanti Ghirriane: essere lì in quelle fotografie che guardiamo – che sono sempre fotografie di carta, il libro c’è sempre – ed essere altrove. Fuori dall’inquadratura, dietro l’obiettivo, a lato dell’osservatore. Tre posti diversi, sempre tenuti insieme dal suo sguardo. Gianni Celati, amico e compagno di lavori e scorribande, scomparso appena un mese fa, raccontava che Luigi la sera accendeva tutte le luci della sua casa a Roncocesi, poi usciva a guardarle da fuori. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le fotografie dihanno dato forma a quel luogo che era mio, anche tuo, e che ora potevamo guardare con piacere” scrive Marco Belpoliti nel suo Pianura, libro-itinerario padano dove il fotografo reggiano compare e torna di continuo ad affacciarsi fra le pagine e la nebbia. O dovremmo dire compare e scompare, perché è questa una delle costantiane: essere lì in quelle fotografie che guardiamo – che sono sempre fotografie di carta, il libro c’è sempre – ed essere altrove. Fuori dall’inquadratura, dietro l’obiettivo, a lato dell’osservatore. Tre posti diversi, sempre tenuti insieme dal suo sguardo. Gianni Celati, amico e compagno di lavori e scorribande, scomparso appena un mese fa, raccontava chela sera accendeva tutte le luci della sua casa a Roncocesi, poi usciva a guardarle da fuori. ...

Un posto che conosci già. Trent'anni senza Luigi Ghirri Il Foglio

