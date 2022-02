Un giorno dentro a un podcast (Di lunedì 14 febbraio 2022) Apri. Segui. Riproduci. La voce, i suoni, la musica. Ma non la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Quella è la radio: riempitivo in attesa delle news. In attesa di cappuccio e brioche (sì, siamo a Milano). Invece voci e musica. Una storia che inizia, come inizia la giornata. O un racconto che riprende da dov’era rimasto ieri. Intanto che ti prepari. Che esci. Che fai cyclette, che vai con la bici. Un podcast. Un modo per sentirsi raccontare. Nemmeno tanto poi nuovo, del resto. I primi file audio scaricabili in rete sono roba di vent’anni fa; nel mondo i podcast raccolgono da anni centinaia di milioni di ascolti. Persino in Italia, sempre così morbidamente indietro, i numeri sono oltre i dieci milioni all’anno. Nuova, forse da noi, è una percezione più sottile. Esiste lo spazio fisico, quello che occupiamo in casa, sul divano o sul treno. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Apri. Segui. Riproduci. La voce, i suoni, la musica. Ma non la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Quella è la radio: riempitivo in attesa delle news. In attesa di cappuccio e brioche (sì, siamo a Milano). Invece voci e musica. Una storia che inizia, come inizia la giornata. O un racconto che riprende da dov’era rimasto ieri. Intanto che ti prepari. Che esci. Che fai cyclette, che vai con la bici. Un. Un modo per sentirsi raccontare. Nemmeno tanto poi nuovo, del resto. I primi file audio scaricabili in rete sono roba di vent’anni fa; nel mondo iraccolgono da anni centinaia di milioni di ascolti. Persino in Italia, sempre così morbidamente indietro, i numeri sono oltre i dieci milioni all’anno. Nuova, forse da noi, è una percezione più sottile. Esiste lo spazio fisico, quello che occupiamo in casa, sul divano o sul treno. ...

