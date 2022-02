Udinese-Salernitana | arriva la decisione della Corte Sportiva

(Di lunedì 14 febbraio 2022) I tanti casi di positività al Covid presenti nel gruppo squadra avevano impedito alla, lo scorso dicembre, di presentarsi a Udine in occasione del match contro i bianconeri. Il Giudice Sportivo, a tal proposito, si era espresso assegnando il 3-0 a tavolino ai padroni di casa e con un punto di penalità in classifica ai campani., Serie A LE ULTIME Oggi come riporta il sito Calcio e Finanza, èta però la sentenzad’AppelloFigc, che ha ribaltato laaffermando che il match è da disputare. Adesso non resta che attendere l’ufficialità sulla data in cui la sfida di campionato verrà recuperata. Lad’appello#FIGC dà torto alla Lega #SerieA: ...

La gara di Serie A tra, in programma lo scorso 21 dicembre alla Dacia Arena e mai disputata dopo che l'Asl Campania ha imposto il divieto di trasferta alla squadra di Colantuono per via della ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La sfida tra, che era stata rinviata per le positivà Covid nel gruppo campano, verrà recuperata La Corte d'Appello della FIGC ha accolto il ricorso presentato dalla. La gara ...Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - La Corte sportiva di appello della Figc ha accolto il ricorso della Salernitana e stabilito che il match con l'Udinese, non disputato il 21 dicembre alla Dacia Arena per ...La Salernitana sale a 13 punti, attualmente a meno 8 dalla zona salvezza. La Lega di Serie A dovrà stabilire una data per il recupero. TagCorte d'Appello Sportiva Covid-19 Figc ricorso salernitana ...