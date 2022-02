Ucraina, Olaf Scholz: "La Russia colga le offerte di dialogo" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, oggi in missione in Ucraina, ha invitato la Russia a "cogliere le offerte di dialogo. Posso assicurarvi " ha aggiunto " che manterremo il sostegno" economico, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco, oggi in missione in, ha invitato laa "cogliere ledi. Posso assicurarvi " ha aggiunto " che manterremo il sostegno" economico, ha ...

