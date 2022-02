Ucraina | Drammatica accelerazione truppe russe Zelensky | L' attacco avverrà mercoledì 16

(Di lunedì 14 febbraio 2022) C'è stata «un’» nel dispiegamento di forzeal confine con l'. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, invitando «tutti gli americani ancora in...

... come ha fatto il segretario di Stato, Antony Bliken, "l'accelerazionedel rafforzamento ... Sollecitiamo con forza i cittadini americani che ancora rimangono ina lasciare il Paese ...E questo per "laaccelerazione nell'ammassarsi delle forze russe". Blinken ha invitato "vivamente" tutti i cittadini statunitensi rimasti ina lasciare immediatamente il Paese. 15:...Intanto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è tornato a invitare "tutti gli americani ancora in Ucraina a lasciare il Paese immediatamente". C'è stata "un'accelerazione drammatica" nel ...La chiusura dell'ambasciata è stata disposta "a causa della drammatica accelerazione nell’accumulo di forze russe". Gli Stati Uniti stanno organizzando la chiusura della propria ambasciata a Kiev e, ...