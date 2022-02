Tiziano Renzi e la lettera al figlio Matteo | «Boschi | Bonifazi e Bianchi | una banda Bassotti Carrai? Falso»

Advertising

petergomezblog : La lettera, depositata agli atti, di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “Bianchi, Bonifazi e Boschi la banda Bassotti… - Corriere : Lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: «Boschi, Bonifazi e Bianchi? Una banda Bassotti» - paspro2 : La lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “Bianchi, Bonifazi e Boschi la banda Bassotti, hanno lucrato su di te… - franco_sala : RT @petergomezblog: La lettera, depositata agli atti, di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “Bianchi, Bonifazi e Boschi la banda Bassotti, ha… - Fabioans4 : Ohmadonnasantissimannunziatadelsignore!! . . Il j’accuse di Tiziano Renzi contro gli “amici” del figlio Matteo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Renzi

Ha fatto scalpore la lettera ammessa come prova al processo per bancarotta con imputati a Firenze i genitori dell'ex premier Matteoe Laura Bovoli. La missiva sarebbe stata spedita dal padre al figlio Matteo nel 2017, a marzo, quando si era appena dimesso da segretario del Partito Democratico, ma non da presidente ...C'è, e vi resterà, agli atti del processo per bancarotta con imputati a Firenze i genitori dell'ex premier Matteoe Laura Bovoli, una lettera attribuita allo stessoe indirizzata al figlio Matteo. Il tribunale con ordinanza ha rigettato un'eccezione della difesa di...Lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: "Boschi, Bonifazi e Bianchi la banda Bassotti che ha lucrato su di te senza ritegno" di Luca Serranò. La missiva del 2017 è stata depositata dalla procura di ...In una lunga lettera rinvenuta nel computer di Tiziano Renzi, il papà dell'ex premier accusa Marco Carrai e "tutta la banda Bassotti (Bonifazi, Boschi e Bianchi) di aver lucrato senza ritegno" (qui il ...