Sondaggio Swg, Meloni sorpassa il Pd: Fratelli d’Italia è il primo partito. Ancora in calo il M5s (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo l’elezione del presidente della Repubblica, il partito che continua a salire nei sondaggi è quello di Giorgia Meloni che, dopo il no a un Mattarella bis e dopo lo strappo con Matteo Salvini, conquista un +0,3 per cento. A segnalarlo è un Sondaggio realizzato da SWG per La7 (con 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 9 e il 14 febbraio 2022). Meloni è l’unica, nel centrodestra, a restare all’opposizione nel governo Draghi. Numeri alla mano, Meloni supera anche il partito Democratico di un +0,3 per cento. La Lega, invece, guarda da lontano con un 17 per cento. A crescere sono anche Azione +Europa che segna un +0,3 e Italia viva +0,4 per cento. Nello specifico, Fratelli d’Italia passa dal 21,1 per cento del 7 febbraio al 21,4 del 14 ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo l’elezione del presidente della Repubblica, ilche continua a salire nei sondaggi è quello di Giorgiache, dopo il no a un Mattarella bis e dopo lo strappo con Matteo Salvini, conquista un +0,3 per cento. A segnalarlo è unrealizzato da SWG per La7 (con 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 9 e il 14 febbraio 2022).è l’unica, nel centrodestra, a restare all’opposizione nel governo Draghi. Numeri alla mano,supera anche ilDemocratico di un +0,3 per cento. La Lega, invece, guarda da lontano con un 17 per cento. A crescere sono anche Azione +Europa che segna un +0,3 e Italia viva +0,4 per cento. Nello specifico,passa dal 21,1 per cento del 7 febbraio al 21,4 del 14 ...

