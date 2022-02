Snowboard, grande seconda run per Emiliano Lauzi: non basta per la finale nel big air – VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono disputate questa mattina le qualificazioni del big air maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tra i 29 partecipanti, figurava anche il nostro Emiliano Lauzi, ma l’azzurro purtroppo non è riuscito a strappare il pass per le fasi finali a causa di una prima e terza run terminate con punteggi troppo bassi (23.50 la prima e 12.25 la terza). Nonostante ciò, c’è comunque qualcosa di buono da segnalare. La seconda manche del nostro portacolori è stata infatti davvero notevole (molto buono il trick e ben nove metri di altezza raggiunti) e i Giudici l’hanno premiata con un ottimo 80.75. Snowboard, Pechino 2022: Max Parrot vince le qualificazioni del big air. Eliminato Emiliano Lauzi A chiudere al primo posto le qualificazioni è il canadese Max Parrot, davanti al giapponese ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono disputate questa mattina le qualificazioni del big air maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tra i 29 partecipanti, figurava anche il nostro, ma l’azzurro purtroppo non è riuscito a strappare il pass per le fasi finali a causa di una prima e terza run terminate con punteggi troppo bassi (23.50 la prima e 12.25 la terza). Nonostante ciò, c’è comunque qualcosa di buono da segnalare. Lamanche del nostro portacolori è stata infatti davvero notevole (molto buono il trick e ben nove metri di altezza raggiunti) e i Giudici l’hanno premiata con un ottimo 80.75., Pechino 2022: Max Parrot vince le qualificazioni del big air. EliminatoA chiudere al primo posto le qualificazioni è il canadese Max Parrot, davanti al giapponese ...

