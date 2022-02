Sci alpino, Sofia Goggia ha scelto il pettorale n.13: lo stesso della caduta di Cortina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una donna in missione, Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è finalmente pronta per tentare la strenue difesa dell’oro in discesa libera conquistato a Pyeongchang quattro anni fa; sulle nevi di Yanqing l’azzurra sta dimostrando di essersi messa alle spalle l’infortunio di Cortina dello scorso 23 gennaio, facendo registrare il quarto tempo nella prova cronometrata tenutasi nella notte italiana. Ma nonostante siano ormai passate tre settimane, la discesa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo torna a farsi sentire in un modo o nell’altro. Non per la paura di farsi male o altro, ma perché fra la gara che si terrà fra poche ore e quella sulle montagne italiane c’è una particolare uguaglianza per Sofia: il pettorale con cui partirà. L’azzurra aveva infatti il primo diritto di prelazione in virtù ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una donna in missione,. La sciatrice bergamasca è finalmente pronta per tentare la strenue difesa dell’oro in discesa libera conquistato a Pyeongchang quattro anni fa; sulle nevi di Yanqing l’azzurra sta dimostrando di essersi messa alle spalle l’infortunio didello scorso 23 gennaio, facendo registrare il quarto tempo nella prova cronometrata tenutasi nella notte italiana. Ma nonostante siano ormai passate tre settimane, la discesa sulle nevi did’Ampezzo torna a farsi sentire in un modo o nell’altro. Non per la paura di farsi male o altro, ma perché fra la gara che si terrà fra poche ore e quella sulle montagne italiane c’è una particolare uguaglianza per: ilcon cui partirà. L’azzurra aveva infatti il primo diritto di prelazione in virtù ...

