Sci alpino, l’Italia sogna in grande nella discesa femminile. Sofia Goggia vuole difendere l’oro olimpico (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mancano ormai poche ore alla disputa della discesa libera femminile valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022. La pista “Rock” di Yanqing torna ad accogliere le specialiste della velocità nell’appuntamento più importante del quadriennio tra le porte larghe. Sofia Goggia, mattatrice della stagione con ben 4 vittorie, è reduce da una spaventosa caduta rimediata nella gara di Cortina d’Ampezzo. Nonostante il bollettino medico proibitivo (distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone) la fuoriclasse bergamasca vuole difendere a tutti i costi l’oro olimpico di Pyeongchang ed è pronta a rischiare il tutto per tutto sulle nevi pechinesi. Tenute presenti le caratteristiche della ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Mancano ormai poche ore alla disputa dellaliberavalevole per i Giochi Olimpici invernali 2022. La pista “Rock” di Yanqing torna ad accogliere le specialiste della velocità nell’appuntamento più importante del quadriennio tra le porte larghe., mattatrice della stagione con ben 4 vittorie, è reduce da una spaventosa caduta rimediatagara di Cortina d’Ampezzo. Nonostante il bollettino medico proibitivo (distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone) la fuoriclasse bergamascaa tutti i costidi Pyeongchang ed è pronta a rischiare il tutto per tutto sulle nevi pechinesi. Tenute presenti le caratteristiche della ...

