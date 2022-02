Saman Abbas, arrestato a Barcellona cugino indagato (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ stato arrestato a Barcellona il cugino di Saman Abbas, ricercato perché indagato nell’ambito delle indagini sull’omicidio della 18enne pachistana, scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nel corso delle indagini sono già stati arrestati in Francia lo zio e un altro cugino della ragazza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ statoildi, ricercato perchénell’ambito delle indagini sull’omicidio della 18enne pachistana, scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nel corso delle indagini sono già stati arrestati in Francia lo zio e un altrodella ragazza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

OrtollServando : Saman Abbas, il cugino arrestato in Spagna: è accusato di concorso in omicidio- - fisco24_info : Saman Abbas, arrestato a Barcellona cugino indagato: (Adnkronos) - Nel corso delle indagini sono già stati arrestat… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Arrestato a Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'… - sulsitodisimone : Saman Abbas, arrestato a Barcellona cugino indagato - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato a Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omicidio della 18enne pac… -