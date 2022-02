(Di lunedì 14 febbraio 2022) Come ogni lunedì, su Rete 4 torna l’appuntamento con, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Nicola Porro. Questa sera si inizierà con un reportage dal confine tra Ucraina e Russi e ci sarà un’intervista alla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova per gli ultimi aggiornamenti.14diTra gli altri, le nuove restrizioni anti-Covid sui luoghi di lavoro, l’efficacia delle cure più recenti, la riforma della giustizia. E ancora, al centro della, il braccio di ferro sulle modifiche ai bonus edilizi e l’introduzione della tutela degli animali nella ...

Advertising

VittorioSgarbi : Sanremo? Bruttezza inaudita di abiti, nudi, tatuaggi e allusioni sessuali. («Quarta Repubblica», Rete 4, 7/02/2022)… - VittorioSgarbi : Perché debbo andare a Sanremo a petto nudo e mostrare i tatuaggi? («Quarta Repubblica», Rete 4, 7/02/2022).… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena in diretta a Quarta Repubblica: #Sgarbi sfida #AchilleLauro e... (VIDEO) ???? - SMSNEWSOFFICIAL : Un reportage dal confine tra Ucraina e Russia e un’intervista con la portavoce del ministero degli Esteri russo Mar… - CorriereCitta : Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 14 febbraio 2022: temi, servizi e ospiti di stasera #14febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica

Come anticipato da, infatti, è probabile che almeno fino a giugno resti il vincolo di ... infine, per l'inizio dell'autunno un vaccino polivalente, che non sarebbe unadose di uno ...Con Zeudi di Palma, la Campania conquista il titolo per lavolta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Roberta Capua, che aveva vinto il titolo nel 1986. Un'altra campana, Daniela ...Come ogni lunedì, su Rete 4 torna l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Nicola Porro. Questa sera si inizierà con un reportage dal ...Altri bocciati Bocciato il nucleare di quarta generazione, che in caso di esplosione della centrale, invece del tipico fungo, molto estetico, produce una pera, sgradevole alla vista. Bocciato ...