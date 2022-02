Premio Nazionale Federico del Prete legalità Seconda edizione

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il 19 febbraio alle ore 16.00, presso il Palazzo Cascella di Aversa avrà luogo ladelDel” dedicato alla memoria del sindacalista, medaglia d’oro al valor civile, ucciso il 18 febbraio 2002 per la sua azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il prestigioso riconoscimento – ideato, fondato e presieduto dal figlio di, il Cav. Gennaro Dott.Del, presidente dell’associazione di promozione sociale “Memoriae” – nasce con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuoveree giustizia, attraverso la valorizzazione dell’arte e della cultura. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, ...

