Pnrr: dalla Fondazione Crt una guida all'europrogettazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) La sfida del Pnrr è a portata di click con la guida all'europrogettazione (www.guidaeuroprogettazione.eu). Questa innovativa "bussola" digitale e gratuita - promossa e ideata dalla Fondazione Crt con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) La sfida delè a portata di click con laall'(www..eu). Questa innovativa "bussola" digitale e gratuita - promossa e ideataCrt con ...

Advertising

DantiNicola : Oggi compie un anno il Governo che ha rilanciato il Paese, la crescita, il protagonismo dell'Italia in Europa e nel… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Il dovere del Governo è proseguire e affrontare le sfide importanti per gli italiani: ca… - fisco24_info : Pnrr: dalla Fondazione Crt una guida all'europrogettazione: Bussola digitale gratuita per Terzo Settore, enti local… - InuUrbanistica : Il 17 febbraio a Napoli e online il convegno organizzato dalla sezione Campania dell'INU 'Strategie, progetto e val… - teresa90681 : RT @ilgiornale: Draghi vola nei consensi, premiato dalla campagna vaccinale. Adesso si giocherà tutto su Pnrr e ripresa -