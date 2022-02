Nuovi automezzi per l’Asia | Madaro | “Ora l’obiettivo è spingere sulla tariffa puntuale”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –di Benevento, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, da oggi ha in dotazione treoperativi. Si tratta di due porter e una spazzatrice che vanno ad aggiungersi agli altri 16 già consegnati nel novembre del 2020. L’amministratore unico della società partecipata, Donato, durante la presentazione che si è tenuta stamane nel piazzale di parcheggio della società, ha sottolineato che imezzi contribuiranno a ridurre l’inquinamento atmosferico: “Sono mezzi all’avanguardia e dunque sono anche poco inquinanti”. La dotazione si è resa possibile perché, come ha dichiarato lo stesso manager, “lo stato di salute dell’azienda è migliorato nel corso di questi anni, quindi è possibile anche investire. Questi mezzi sono di ...

