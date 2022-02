Nibali - stop | ha il Covid | non corre la Ruta del Sol

(Di lunedì 14 febbraio 2022)forzato per Vincenzo. Lo Squalo, 37 anni, è risultato positivo aldomenica sera e quindi deve fermarsi. Aveva debuttato a inizio mese alla Vuelta Valenciana (mettendosi in evidenza ...

La Gazzetta dello Sport

forzato per Vincenzo. Lo Squalo, 37 anni, è risultato positivo al Covid domenica sera e quindi deve fermarsi. Aveva debuttato a inizio mese alla Vuelta Valenciana (mettendosi in evidenza ...Per questo ritorno così tanto atteso dopo due anni di, 18 squadre provenienti da quattro ... Altri vincitori illustri negli anni sono stati Christopher Froome e Vincenzo, ma anche Alexey ...Dieci edizioni consecutive, poi uno stop di due anni dovuto ovviamente alla pandemia. Sembra esser pronto a tornare il Tour of Oman, presentato oggi e che vedrà in programma sei tappe dal 10 al 15 feb ...