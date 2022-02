Negramaro, in autunno il tour europeo: le date italiane e internazionali (Di lunedì 14 febbraio 2022) I Negramaro annunciano l’Unplugged European tour che vedrà la band esibirsi in acustico nei teatri in autunno: le date A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, il tour indoor dei Negramaro si sposta forzatamente in autunno e viene riprogrammato a partire da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito 10 grandi appuntamenti nelle principali capitali europee. Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita: unplugged. I Negramaro con il loro Unplugged European ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Iannunciano l’Unplugged Europeanche vedrà la band esibirsi in acustico nei teatri in: leA causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, ilindoor deisi sposta forzatamente ine viene riprogrammato a partire da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito 10 grandi appuntamenti nelle principali capitali europee. Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita: unplugged. Icon il loro Unplugged European ...

