Napoli - Inter - L' analisi di Antonio Corbo | ' Il Napoli sembra già pago | non ha mai creduto nello scudetto'

Advertising

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Finisce qui il match del Maradona ?? ?? I nerazzurri lottano, recuperano e tornano da Napoli con… - annatrieste : All'andata dicevano tutti che per il Napoli il pareggio alla fine sarebbe stato giusto, oggi che il Napoli ha pareg… - Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia il match del Maradona! ?? Il primo pallone è del Napoli #NapoliInter 0?-0?… - tuttonapoli : Rai, Adani: 'Pari giusto tra Napoli e Inter, nella lotta scudetto tutto resta aperto' - infoitsport : Formazioni ufficiali Napoli Inter: le scelte degli allenatori -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

Con tutto rispetto per Milan e, ma sabato l'pareggiando ha fatto un risultato importante. La corsa scudetto per noi è ufficialmente terminata, ma lo era anche prima, sono troppi i punti ...ha regalato ai tifosi azzurri un big match d'alta quota, con tante emozioni allo stadio MaradonaNAPOLI - Chi si accontenta gode, ma solo a metà! A voler fotografare la sfida tra il Napoli e l'Inter andata in scena al Maradona sabato scorso, il pareggio pare il risultato più giusto, ma non può ...Diciamo, tre o quattro rispetto all'Inter. Gli serve anche per tener su una truppa dove in tanti non si sentono rincalzi e hanno voglia di spaccare il mondo. Per esempio, dopo i 7 minuti (più recupero ...