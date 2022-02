Morte di Saman: arrestato a Barcellona l’altro cugino indagato per la scomparsa della ragazza (Di lunedì 14 febbraio 2022) E' stato arrestato a Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, 35 anni, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omicidio della 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da Novellara (Reggio Emilia) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 febbraio 2022) E' statoNomanhulaq Nonamhulaq, 35 anni,diAbbas, latitante eper l'omicidio18enne pachistanadal 30 aprile 2021 da Novellara (Reggio Emilia) L'articolo proviene da Firenze Post.

