Milan, Ibrahimovic si allena in palestra e chiede pazienza – VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milan, Ibrahimovic si allena in palestra e chiede pazienza. L’attaccante svedese punta al rientro Zlatan Ibrahimovic è un vero e proprio leone in gabbia. Lo svedese, ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille, sta cercando di recuperare il più in fretta possibile allenandosi duramente in palestra. Patience pic.twitter.com/i9U5sXWJO3— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) February 14, 2022 In un VIDEO postato sul proprio profilo Twitter, Ibra è apparso più carico e determinato che mai. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022)siin. L’attaccante svedese punta al rientro Zlatanè un vero e proprio leone in gabbia. Lo svedese, ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille, sta cercando di recuperare il più in fretta possibilendosi duramente in. Patience pic.twitter.com/i9U5sXWJO3— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) February 14, 2022 In unpostato sul proprio profilo Twitter, Ibra è apparso più carico e determinato che mai. L'articolo proviene da Calcio News 24.

