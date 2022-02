Manuel Bortuzzo e mamma Selassié | le sorprese di Lulù per San Valentino

(Di lunedì 14 febbraio 2022)riuscirà a fare una sorpresa alla sua amataper San? A quanto pare proprio di sì. Infatti il protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha lanciato uno spoiler grandissimo sulla sua sorpresa. Il SandiLe anticipazioni della puntata di stasera ricordano che ci saranno delle graditeper i “vipponi” innamorati in questo giorno speciale. Il nuotatore in particolare, ha sempre sostenuto di voler fare un festeggiamento “in grande” per la sua, guardandola negli occhi e potendole dire tutto ciò che prova per lei. La princess del resto, da quando è andato via il suo fidanzato dalla casa del Grande Fratello Vip, non sta benissimo. Ha forti sbalzi ...

Solange Savagnone Fuori dalla Casa è un po' spaesato. "Mi sto riprendendo ora, ma mi sembra ancora tutto così strano" spiega, promessa del nuoto e vincitore morale di questa edizione del "GF Vip" : "Sono entrato nella Casa pieno di dubbi su me stesso, fragilità e problemi. Avevo tante insicurezze e paura di ...Alfonso Signorini/ "e Lulù Selassiè coppia più bella del GF Vip" Dopo questa rivelazione, sui social in molti si sono lanciati a fare dei nomi. C'è chi pensa che possa entrare nella ...Restano fuori dai giochi Lulù Selassié e Manila Nazzaro. Per la prima è prevista una sorpresa del suo fidanzato Manuel Bortuzzo, che non prevede l'ingresso in Casa del trevigiano e l'utilizzo della ...