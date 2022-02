LIVE Italia-Canada 3-7 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: un ultimo end disastroso condanna definitivamente gli azzurri (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:23 Ora ci sarà da fare i calcoli, ma ormai sembra matematico che l’Italia rimanga fuori dalle semifinali. 09:21 Gli azzurri danno il pugno ai canadesi. La partita è finita, l’Italia perde 7-3. 09:20 Ancora errore per Retornaz. Un end maledetto per gli azzurri che con il solito draw perfetto di Gushue subiscono tre punti. 09:18 Gushue è preciso come sempre. L’ultima bocciata di Retornaz può servire a prenderne solo due. 09:17 Dopo il tanto parlare Retornaz non trova neanche la doppia. Le possibilità di semifinale potrebbero sfumare definitivamente con i prossimi due tiri. 09:15 Non ci sono stone gialle in casa. Rischiamo di prenderne due o più, il che sostanzialmente chiuderebbe la partita. Ci pensano a lungo gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:23 Ora ci sarà da fare i calcoli, ma ormai sembra matematico che l’rimanga fuori dalle semifinali. 09:21 Glidanno il pugno ai canadesi. La partita è finita, l’perde 7-3. 09:20 Ancora errore per Retornaz. Un end maledetto per gliche con il solito draw perfetto di Gushue subiscono tre punti. 09:18 Gushue è preciso come sempre. L’ultima bocciata di Retornaz può servire a prenderne solo due. 09:17 Dopo il tanto parlare Retornaz non trova neanche la doppia. Le possibilità di semifinale potrebbero sfumarecon i prossimi due tiri. 09:15 Non ci sono stone gialle in casa. Rischiamo di prenderne due o più, il che sostanzialmente chiuderebbe la partita. Ci pensano a lungo gli ...

