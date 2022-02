Le Iene | Belen lo promette ai fan | “Lo farò nella prossima puntata”

(Di martedì 15 febbraio 2022)Rodriguez ha deciso di fare una promessa ad un proprio followers su Instagram. Accadràde LeShow. Torna attiva sui socialRodriguez dopo l’ultimade LeShow. Infatti la showgirl ha risposto al commento di un fan, che le ha avanzato una richiesta interessante: succederà nel corso della. Teo Mammuccari eRodriguez al timone de LeShow (Via Screenshot)Rodriguez è tornata in televisione, carica di vitalità ed evidentemente in ripresa dopo l’addio ad Antonino Spinalbese. La storia d’amore, infatti, è finita poco dopo la nascita della piccola Luna Marie. La ...

Advertising

CinqueColonne : Una nuova coppia di conduttori sarà alla guida dello storico programma Mediaset, le Iene, ovvero Belen Rodriguez e… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez replica alle critiche della prima puntata de Le Iene #BelenRodriguez #Italia1 #LeIene… - zazoomblog : Belen dopo Le Iene fa una promessa ai fan mi truccherò di meno - #Belen #promessa #truccherò - AndreaVee88 : @OscarCessari @NicolaPorro Ma Le Iene mi stanno molto deludendo. Proprio loro che sono sempre quelli pronti a solle… - telodogratis : Selvaggia Lucarelli, il nuovo attacco a Belen (dopo l’affondo alle Iene) -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Belen

E in quanto alle prossime tendenze moda, gonna e crop top en pendant la dicono moooolto lunga: ci svelano (quasi) tutto! Leggi anche - >Rodriguez a Le, la minigonna provocante è già ...: il debutto a LeDurante la sua puntata di debutto a LeRodriguez ha attirato l'attenzione su di sé svelando alcuni retroscena sulla sua vita privata e parlando apertamente del ...Belen Rodriguez, nella nuova avventura a Le Iene Show, aveva fatto intendere che tra i due ci fosse qualcosa, ma il ballerino ha chiarito che le volte in cui si sono visti è solo per il piccolo ...Belén Rodriguez ha dato una risposta molto dolce a una fan. La neo conduttrice de Le Iene non ha voluto commentare i tanti ‘odiatori seriali’ che, dopo la prima puntata, hanno commentato il suo ...