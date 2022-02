Lavoro e studio nella stessa scuola: così si diploma una donna a 53 anni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Una donna di 53 anni si diploma, lavorando e studiando nello stesso istituto. Accade a Modena, come reso noto da Tgcom24. Doppio ruolo: così il diploma ottenuto dalla donna di 53 anni Due vite diverse, quelle di Anna Accetta. così si chiama la donna che all’Istituto Barozzi di Modena, nel luglio 2021, ha completato il suo percorso di studi grazie ai corsi serali. La Gazzetta locale ha raccontato la sua storia di riscatto. Il riscatto di una signora trasferitasi da Napoli con la famiglia a Montreal, dove era nata, per non perdere la cittadinanza. Per farlo, aveva dovuto interrompere gli stud, che in Canada non ripresero perché l’allora ragazza, appena arrivata, aveva iniziato a lavorare non potendo così ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Unadi 53si, lavorando e studiando nello stesso istituto. Accade a Modena, come reso noto da Tgcom24. Doppio ruolo:ilottenuto dalladi 53Due vite diverse, quelle di Anna Accetta.si chiama lache all’Istituto Barozzi di Modena, nel luglio 2021, ha completato il suo percorso di studi grazie ai corsi serali. La Gazzetta locale ha raccontato la sua storia di riscatto. Il riscatto di una signora trasferitasi da Napoli con la famiglia a Montreal, dove era nata, per non perdere la cittadinanza. Per farlo, aveva dovuto interrompere gli stud, che in Canada non ripresero perché l’allora ragazza, appena arrivata, aveva iniziato a lavorare non potendo...

