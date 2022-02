La Uefa regalerà 30.000 biglietti per finali delle Coppe europee (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Uefa ha intenzione di ringraziare i tifosi per il supporto offerto al calcio europeo nonostante la crisi legata al Covid. Per farlo, ha deciso di offrire dei biglietti gratuiti per le partite di Champions League (maschile e femminile), Europa League e Conference League ai tifosi delle squadre partecipanti alle finali. La ripartizione dei biglietti gratuiti è la seguente: Uefa Champions League: 10.000 biglietti gratuiti (5.000 biglietti a squadra) Uefa Europa League: 8.000 biglietti gratuiti (4.000 biglietti a squadra) Uefa Europa Conference League: 6.000 biglietti gratuiti (3.000 biglietti a squadra) Uefa Women’s Champions ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Laha intenzione di ringraziare i tifosi per il supporto offerto al calcio europeo nonostante la crisi legata al Covid. Per farlo, ha deciso di offrire deigratuiti per le partite di Champions League (maschile e femminile), Europa League e Conference League ai tifosisquadre partecipanti alle. La ripartizione deigratuiti è la seguente:Champions League: 10.000gratuiti (5.000a squadra)Europa League: 8.000gratuiti (4.000a squadra)Europa Conference League: 6.000gratuiti (3.000a squadra)Women’s Champions ...

