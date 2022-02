La Uefa ha deciso | Brasile-Argentina andrà rigiocata Quattro giocatori argentini sospesi per due turni

(Di lunedì 14 febbraio 2022). La partita, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, fu sospesa dalle autorità sanitarie lo scorso 5 settembre dopo solo 9 minuti di gioco perché in campo c’erano alcuni calciatori provenienti dalla Premier League che non avevano rispettato le regole della quarantena. A decidere che il match va rigiocato è stata la Commissione Disciplinare della Fifa, che, nel comunicato ufficiale scrive: “La Commissione Disciplinare FIFA ha concluso che l’abbandono della partita è derivato da diverse carenze delle parti coinvolte nelle rispettive responsabilità e/o obblighi in relazione alle prime”. In conseguenza dell’accaduto, la Federcalcio brasiliana e quellasono state multate per aver infranto le regole e per aver abbandonato la partita. ...

Il match fu sospeso lo scorso 5 settembre dopo nemmeno 10 minuti di gioco per violazione delle norme sulla quarantena. Multate entrambe le federazioni Rio De Janeiro (Brasile) 10/07/2021 - Coppa ...Non solo biglietti in regalo, laha anchedi congelare i prezzi delle prossime tre finali di Champions League maschile (2022, 2023, 2024) ai prezzi del 2020: 70 per la categoria 4 180 per ...In tuta e giacca a vento gialla, saluta i pochi che hanno deciso, come lui, di sfidare il gelo di una giornata ... anche perché un pellegrinaggio non basta per arrivare in zona Uefa". Per quanto ...(Eurosport IT) “Dopo un’approfondita indagine sui vari elementi e alla luce delle normative applicabili – si legge nel comunicato ufficiale -, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso che la partita ...