(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Prima battuta d’arresto del 2022 per lache esce sconfitta 54-42 dal campo del Basket Stabia. Prestazione die sacrificio delle sannite che non si sono risparmiate nonostante defezioni importanti. All’assenza di Secka, out per problemi fisici, si è infatti aggiunto il forfait ‘last minute’ di Piedel a complicare definitivamente i piani di coach Giulio Musco, che ha avuto a disposizione solo otto giocatrici di cui tre under. Nonostante lo spirito combattivo considerato ormai il marchio di fabbrica della squadra, laha pagato il numero limitato di rotazioni, a cui si sono unite le fatiche accumulate nelle ultime due settimane ricche di impegni e l’esclusione per sopraggiunto limite di falli di Gatti e Armenti nell’ultimo quarto. Capitan ...

Advertising

TV7Benevento : La Soel Benevento lotta ma va ko a Castellammare: 54-42 - - anteprima24 : ** La Soel ##Benevento lotta ma va ko a Castellammare: 54-42 ** - ottopagine : Virtus Academy Soel Benevento, Mori ringrazia il gruppo per i risultati #Benevento - ilvaglio1 : Basket - La Soel Benevento di scena a Castellammare #soel #basket #castellammarestabia #benevento - anteprima24 : ** Soel #Benevento di scena a #Castellammare: caccia al quinto successo ... ** -

Ultime Notizie dalla rete : Soel Benevento

NTR24

. Quattro vittorie in dieci giorni. Un percorso netto che ha dato morale e convinzione alla Virtus Academy. La classifica però va ancora sistemata e domenica c'è un'altra occasione per fare un piccolo passo verso le zone alte. Si va a Castellammare per sfidare il Basket Stabia. Del momento .... Quattro vittorie in altrettante sfide. Un percorso netto che ha dato morale e convinzione alla, impegnata in un tour de force che ha come obiettivo quello di risistemare una classifica scombussolata dai tanti rinvii. A Catanzaro, nonostante l'assenza della Secka, è arrivata una ...Griglia Timeline Grafo ...E’ un periodo particolarmente felice per la Soel Benevento nel campionato di serie B di basket. Reduci da quattro successi consecutivi, le sannite si apprestano a fare visita al Basket Stabia per ...