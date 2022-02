La nuova serie di Najwa Nimri dopo La Casa di Carta è 30 Monedas, con Miguel Ángel Silvestre e Megan Montaner (Di lunedì 14 febbraio 2022) Najwa Nimri approda al suo primo ruolo televisivo dopo la fine de La Casa di Carta, in cui ha interpretato l’enigmatica Alicia Sierra a partire dalla terza stagione. L’uscita del primo teaser della seconda stagione di 30 Monedas ha confermato l’ingresso dell’attrice nel cast del thriller di HBO Spagna, creato da Álex de la Iglesia e Jorge Guerricaechevarría. Najwa Nimri ha ufficializzato la sua nuova avventura professionale attraverso i social network, poco dopo la conferma di HBO Max relativa all’inizio delle riprese della seconda stagione: “Iniziamo un nuovo avventura“, ha scritto l’attrice di Vis a Vis accanto al teaser di 30 Monedas. Najwa Nimri si unirà al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022)approda al suo primo ruolo televisivola fine de Ladi, in cui ha interpretato l’enigmatica Alicia Sierra a partire dalla terza stagione. L’uscita del primo teaser della seconda stagione di 30ha confermato l’ingresso dell’attrice nel cast del thriller di HBO Spagna, creato da Álex de la Iglesia e Jorge Guerricaechevarría.ha ufficializzato la suaavventura professionale attraverso i social network, pocola conferma di HBO Max relativa all’inizio delle riprese della seconda stagione: “Iniziamo un nuovo avventura“, ha scritto l’attrice di Vis a Vis accanto al teaser di 30si unirà al ...

Advertising

ManuDolcenera : Oggi in prima serata su @RaiUno la nuova serie #leaunnuovogiorno ?? e la mia canzone “Nuovo Giorno Nuova Luce” sarà… - ilpost : Ci sarà una nuova stagione della serie d’animazione “Futurama”, prodotta dal servizio di streaming Hulu - cosmoalex78 : RT @FrasiTolkien: Il 2 Settembre 2022 una nuova leggenda inizia. È ONLINE il teaser trailer tanto atteso della serie Amazon: Il Signore deg… - rexbullx : RT @Francyloverossi: ?? audio ON ???? NUOVA SERIE ONLYFANS! ???? TRE EPISODI con due bei cazzoni tutti per me! @Mikee0_2 ?????? - VidaLocaPorn82 : RT @Francyloverossi: ?? audio ON ???? NUOVA SERIE ONLYFANS! ???? TRE EPISODI con due bei cazzoni tutti per me! @Mikee0_2 ?????? -